Buntes Deutsche Meisterschaft im Schneepflugfahren wird ausgetragen

Deutsche Meisterschaft im Schneepflugfahren wird ausgetragen

Koblenz · Viel Geschicklichkeit und Können sind am Samstag in Koblenz gefragt. Bei der Deutschen Meisterschaft im Schneepflugfahren treten Teams aus ganz Deutschland gegeneinander an - und das mitten im Sommer.

15.09.2023, 17:43 Uhr

Ein Schneepflug. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Wer kann am besten Schneepflugfahren? 30 Teams aus ganz Deutschland kämpfen am Samstag (ab 08.00 Uhr) in Koblenz bei der Deutschen Meisterschaft um den Titel. „Schneepflugfahren im Sommer - das klingt zunächst nach einer Gaudi, hat aber einen ernsten Hintergrund“, schreibt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes. „Die Meisterschaft würdigt die wertvolle Arbeit des Betriebsdienstes für die Gesellschaft.“ Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Winterdienstes trainierten regelmäßig auch im Sommer, um bei Schnee und Eis einsatzbereit zu sein. Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Deutschen Meisterschaft stellen sich die Teams unter anderem einem rund 450 Meter langen Geschicklichkeitsparcours. Insgesamt gebe es zwölf Disziplinen, die realen Situationen nachempfunden seien - etwa Slalomfahren oder das Anhalten an einem Hindernis beim Rückwärtsfahren. © dpa-infocom, dpa:230915-99-209696/2

(dpa)