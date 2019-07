DB bestätigt : Bahn fährt wieder zwischen Dillingen und Niedaltdorf

Das Logo der Deutschen Bahn ist an der Fassade der Zentrale der Deutschen Bahn am Potsdamer Platz angebracht. Foto: Lisa Ducret/Archiv.

Dillingen Der Zugverkehr der Deutschen Bahn zwischen Dillingen und Niedaltdorf im Saarland rollt wieder.

Er war wegen einer Krankmeldung am Freitag ausgefallen. Die Bahn setzte als Ersatz Busse ein, die in Hemmersdorf (Gemeinde Rehlingen-Siersburg) und Siersburg anhielten.

Am Samstag fuhren die Züge wieder, wie eine Sprecherin der Bahn in Berlin sagte. In der Urlaubszeit seien weniger Mitarbeiter im Dienst - da wirke sich ein kurzfristiger Krankheitsfall besonders aus, hatte eine Sprecherin am Freitag gesagt.