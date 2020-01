Deutsch-französischer Ausschuss bringt Akteure zusammen

Neustadt Ein neuer deutsch-französischer Ausschuss will Problemlöser sein für die Sorgen der Menschen in der Grenzregion. „Je mehr Menschen über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten, desto mehr praktische Fragen sind zu lösen.

Der Ausschuss kam am Mittwoch an dem geschichtsträchtigen Ort erstmals zusammen. Er geht auf einen Vertrag zurück, den Kanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron vor einem Jahr in Aachen unterzeichnet hatten. Das Sekretariat des Ausschusses soll in Kehl (Baden-Württemberg) eingerichtet werden.