Deutliches Umsatzminus für saarländische Industrie

Saarbrücken Weniger Absätze im In- und Ausland haben die Jahresbilanz der Industrie im Saarland 2019 getrübt. Die Betriebe hätten einen Gesamtumsatz von 26,2 Milliarden Euro erwirtschaftet, ein Umsatzminus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische Amt in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte.



„Die Flaute hat fast alle Branchen gleichermaßen getroffen.“

Spürbar war sie beispielsweise bei Betrieben der Metallerzeugung und -bearbeitung. Sie „litten an internationalen Stahlüberkapazitäten sowie an sinkenden Preisen“. Die Umsätze sanken 2019 den Statistikern zufolge gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Bei den Herstellern von Metallerzeugnissen seien die Erlöse um 9,4 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro eingebrochen.