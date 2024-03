Soziales Deutlicher Anstieg bei wohnungslosen Jugendlichen

Allerdings lässt sich die Entwicklung von 2017 bis 2020 nicht eins zu eins mit der in 2022 und 2023 vergleichen. Bis 2022 beruhten die Angaben auf einer freiwilligen Erhebung des Statistischen Landesamtes bei Kommunen und Trägern der Freien Wohlfahrtspflege. Ab 2022 sei dann bundesweit eine verpflichtende Statistik zu wohnungslosen Personen eingeführt worden, die in Not- und Gemeinschaftsunterkünften oder vorübergehend in gewerblichen Unterkünften und normalem Wohnraum untergebracht sind. Nicht mit eingerechnet sind nach Angaben des Ministeriums Menschen, die auf der Straße leben.