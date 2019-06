Deutlicher Anstieg bei Todesopfern im Straßenverkehr

Bad Ems Bei insgesamt rund 45 000 Unfällen sind in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres im rheinland-pfälzischen Straßenverkehr 58 Menschen gestorben. Das waren 15 Todesopfer mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und damit ein Anstieg um 34,9 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch berichtete.

