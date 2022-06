Statistisches Landesamt : Deutlich weniger neue Wohnungen im Land fertiggestellt

Bad Ems Im Jahr 2021 sind in Rheinland-Pfalz weniger neue Wohnungen entstanden als im Jahr davor. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte, wurden 5582 neue Wohngebäude fertiggestellt, 7,6 Prozent weniger als 2020. Dadurch seien 11.845 neue Wohnungen entstanden, 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

Davon waren über die Hälfte Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und Wohnheimen, gut ein Drittel Einfamilienhäuser und die restlichen 11 Prozent Wohnungen in Zweifamilienhäusern.

Zwei von drei der neuen Wohnungen (über 65 Prozent) werden den Statistikern zufolge mit Wärmepumpen beheizt. Vor zehn Jahren seien es lediglich 35 Prozent gewesen. Mit Gas wird nur noch ein Viertel der neuen Wohnungen beheizt, 2011 waren es noch die Hälfte.

© dpa-infocom, dpa:220603-99-534549/2

(dpa)