Unfälle : Deutlich weniger Menschen im Saarland ertrunken

DLRG-Präsidentin Ute Vogt bei der Bundestagung der DLRG in Dresden. Foto: Erik Frank Hoffmann/-/dpa/Archivbild

Saarbrücken Im Saarland sind 2021 deutlich weniger Menschen ertrunken als im Vorjahr. Das einzige Opfer sei ein älterer Mann gewesen, der im November in einem Fluss ums Leben gekommen sei, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bad Nenndorf am Donnerstag mit.

Im Jahr zuvor waren vier Menschen ertrunken, 2019 waren es drei Menschen gewesen.

Auch deutschlandweit ist die Zahl gesunken, und zwar auf 299 ertrunkene Menschen. Dies ist laut Angaben des DLRG der niedrigste Stand seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2000. Nicht in dieser Statistik enthalten sind die mehr als 180 Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Viele der Menschen seien zwar sehr wahrscheinlich durch Ertrinken gestorben, die DLRG könne das aber nicht genau beziffern, hieß es in der Mitteilung.

