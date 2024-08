Wohnen Deutlich weniger Baugenehmigungen im ersten Halbjahr

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind in Rheinland-Pfalz deutlich weniger Baugenehmigungen für neue Wohngebäude erteilt worden als im selben Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Genehmigungen sank um 22 Prozent auf rund 1.500, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.