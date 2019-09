Deutlich weniger Badetote in Rheinland-Pfalz

Mainz/Bad Nenndorf In rheinland-pfälzischen Gewässern sind in diesem Sommer deutlich weniger Menschen beim Baden ertrunken als im Vorjahr. Bis Ende August wurden 7 Badetote gezählt damit 13 weniger als im Vergleichszeitraum 2017, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa