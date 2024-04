Freizeit Deutlich mehr Wohnmobile in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es immer mehr Wohnmobile. Zu Jahresbeginn waren es in Rheinland-Pfalz knapp 42.700 und im Saarland rund 9500, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Im Vergleich zum Jahr 2017 hat sich deren Zahl in den Ländern nahezu verdoppelt: Damals gab es in Rheinland-Pfalz laut Statistik noch rund 21.500 Wohnmobile. An der Saar waren es knapp 5000 Stück gewesen. Die Entwicklung liegt voll im bundesweiten Trend.