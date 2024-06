Finanzen Deutlich mehr Unternehmen stellen Antrag auf Insolvenz

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres haben deutlich mehr Unternehmen in Rheinland-Pfalz einen Insolvenzantrag gestellt als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, stellten zwischen Januar und März 222 Unternehmen einen solchen Antrag. Das waren demnach 37 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2023. Damals hatten 162 Unternehmen Insolvenz beantragt.