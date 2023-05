Bevölkerung Deutlich mehr Tote als Neugeborene in Rheinland-Pfalz

Dadurch erhöhte sich das sogenannte Geburtendefizit - also die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen - ebenfalls und lag 2022 bei 17.200. „In sämtlichen kreisfreien Städten und Landkreisen starben mehr Menschen als Kinder geboren wurden“, hieß es in der Mitteilung. Lediglich in der Landeshauptstadt Mainz gab es in etwa gleich viele Geburten und Sterbefälle.