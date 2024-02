Gesundheit Deutlich mehr Norovirus-Fälle im Saarland

Im Saarland sind in den ersten sechs Wochen 2024 mehr als doppelt so viele Infektionen mit dem Norovirus erfasst worden wie im Vorjahreszeitraum. Insgesamt seien landesweit 147 Fälle der Magen-Darm-Erkrankung übermittelt worden, teilte das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin am Freitag mit. Im selben Zeitraum 2023 waren es demnach nur 56. Die Dunkelziffer liege allerdings deutlich höher: Gezählt werden laut einer RKI-Sprecherin nur Fälle, bei denen Proben an ein Labor geschickt und dort bestätigt werden.