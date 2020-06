Deutlich mehr Ladesäulen für E-Autos in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Zahl der Ladesäulen für E-Autos ist in Rheinland-Pfalz deutlich gestiegen. Landesweit gab es nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) Ende April 1209 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos.

Auf einen größeren prozentualen Zuwachs kamen nur das Saarland (plus 169 Prozent), Bremen (plus 113 Prozent) und Brandenburg (plus 91 Prozent). Sachsen und Sachsen-Anhalt lagen mehr oder weniger gleichauf mit Rheinland-Pfalz beim prozentualen Zuwachs. Bundesweit stand ein Plus von 60 Prozent zu Buche.