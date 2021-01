Deutlich mehr Arbeitslosigkeit: Kurzarbeit wirkt dämpfend

Saarbrücken Ein unsichtbares Virus beeinträchtigt den Arbeitsmarkt schwer. Zugleich bewährt sich ein arbeitsmarktpolitisches Instrument erstaunlich gut. Dabei spielt auch der Fachkräftemangel eine Rolle.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Januar deutlich gestiegen. Allerdings nicht so sehr wie in Corona-Zeiten vielleicht befürchtet, sagte eine Sprecherin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken. „Das Instrument der Kurzarbeit greift, die Firmen versuchen ihre Mitarbeiter mit ihrem Know-how zu halten“, ergänzte sie mit Blick auf den Fachkräftemangel in etlichen Branchen.

Nach Mitteilung der Regionaldirektion vom Freitag waren 125 700 Frauen und Männer im Januar in Rheinland-Pfalz arbeitslos, 9800 oder 8,5 Prozent mehr als vier Wochen zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 18 800 Arbeitslose mehr gezählt. Das war ein Plus von 17,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei 5,6 Prozent - nach 5,1 Prozent im Dezember 2020 und 4,7 Prozent im Januar 2020.

3200 Betriebe zeigten im Januar für 26 800 Mitarbeiter Kurzarbeit an. Im Dezember 2020 waren es noch 3700 Anzeigen für 28 000 Beschäftigte gewesen. Diese Mitteilungen bedeuten laut Bundesagentur nicht, dass in den Unternehmen auch tatsächlich kurzgearbeitet wird. Zunächst gehe es um eine grundsätzliche Genehmigung für die nächsten Monate. Erst nach drei Monaten könne festgestellt werden, in welchem Umfang tatsächlich kurzgearbeitet worden sei. Nach jüngsten Hochrechnungen gab es im Oktober in 9700 Betrieben mit insgesamt 66 100 Mitarbeitern Kurzarbeit. Der bisherige Höchststand in der Corona-Pandemie war im April mit 218 400 Beziehern in 28 300 Betrieben ermittelt worden.