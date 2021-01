Deutlich mehr Arbeitslose im Saarland: Dämpfende Kurzarbeit

Saarbrücken Ein unsichtbares Virus beeinträchtigt den Arbeitsmarkt schwer. Zugleich bewährt sich ein arbeitsmarktpolitisches Instrument. Dabei spielt auch der Fachkräftemangel eine Rolle.

Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im Januar deutlich gestiegen. Allerdings nicht so sehr wie in Corona-Zeiten vielleicht befürchtet, sagte eine Sprecherin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken. „Das Instrument der Kurzarbeit greift, die Firmen versuchen ihre Mitarbeiter mit ihrem Know-how zu halten“, ergänzte sie mit Blick auf den Fachkräftemangel in etlichen Branchen.