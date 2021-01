Deubel wechselt im Gefängnis in offenen Vollzug

Wöllstein Der politische Architekt des Nürburgring-Ausbaus ist tief gefallen. Nun kann sich der 70-Jährige über Lockerungen im Gefängnis freuen.

Der wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage verurteilte rheinland-pfälzische Ex-Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) ist nach zwei Monaten Haft in den offenen Vollzug gewechselt. „Einen Teil der Wochenenden kann er zu Hause verbringen“, teilte die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach beim rheinhessischen Wöllstein der Deutschen Presse-Agentur mit. Für wichtige Termine dürfe der 70-Jährige auch werktags das Gefängnis verlassen.

Weitere Lockerungen könnten im Laufe der Zeit folgen. In der JVA selbst dürfe sich Deubel frei bewegen - auch auf dem Außengelände. Bis Mitte Januar sei er noch im geschlossenen Vollzug in einer abgesperrten Zelle gewesen. Sein Anwalt Rüdiger Weidhaas teilte mit: „Herr Prof. Deubel will ganz normal wie jeder andere Strafgefangene auch behandelt werden.“