Gesundheit Desinfektionsmittel oder Keime - Was steckt im Eis?

Bei 16 davon wurden demnach Enterobakterien über dem Warnwert nachgewiesen, bei drei sogenannte Bacillus cereus-Keime - eine Probe enthielt beide Keimarten. Diese könnten Erbrechen und schwere Durchfallerkrankungen auslösen, schrieb das Amt. „Für Menschen mit geschwächtem oder unvollständigen Immunsystem wie Kleinkinder, alte oder kranke Menschen besteht dadurch eine besondere Gefahr.“ Bei 32 Proben habe die Keimzahl zwischen dem Richtwert und dem Warnwert gelegen. Es sei in diesen Fällen an der kommunalen Behörde, zu überprüfen, wie es um die Hygiene in dem Betrieb stehe.