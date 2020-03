Desinfektionsmittel: Firmen ergreifen Initiative

Frankfurt/Main Hygiene ist in der Corona-Pandemie wichtiger denn je - doch was tun, wenn Ärzten Desinfektionsmittel fehlen? Private Firmen gerade aus der Chemiebranche wollen helfen und stellen Teile ihrer Produktion um. Dafür zeigen sie sich die Fachfremden kreativ.

So hat nun auch der Betreiber des Frankfurter Industrieparks Höchst angekündigt, gratis Desinfektionsmittel für Kliniken in der Umgebung herzustellen. Die Produktion von rund 400 Litern am Tag werde diese Woche fortgesetzt, sagte ein Sprecher von Infraserv Höchst am Montag. Allerdings seien Rohstoffe knapp, was die Herstellung beschränke. Infraserv Höchst hat bereits mit Tochterfirmen mehr als eine Tonne Hand-Desinfektionsmittel hergestellt - auch für den Eigenbedarf. Vier Ausbilder des Fachkräfte-Entwicklers Provadis produzieren nach einer Rezeptur der Weltgesundheitsorganisation.