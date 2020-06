Desinfektion und Atemschutz: Land stellt Versorgung neu auf

Mainz Zu Beginn der Corona-Krise fehlen Masken und Desinfektionsmittel. „Jetzt gibt es keinen Mangel mehr“, erklärt das Gesundheitsministerium. Und das Landesversorgungsamt bereitet sich auf eine mögliche zweite Welle vor.

Die Versorgung mit Masken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln in Rheinland-Pfalz wird mit Blick auf eine mögliche zweite Welle von Corona-Infektionen neu aufgestellt. Das für die Lagerung der Schutzgüter eingerichtete zentrale Lager des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung in der Kurmainz-Kaserne in Mainz wird deswegen aufgelöst. „Es wird eine neue Lager- und Logistikkapazität beschafft“, teilte LSJV-Präsident Detlef Placzek kürzlich im Gesundheitsausschuss des Landtags in Mainz mit. Zwar sei noch keine Entscheidung getroffen, aber es habe bereits erste Besichtigungen möglicher Standorte gegeben. Der Umzug aus dem im Wege der Amtshilfe von der Bundeswehr bereitgestellten Lager ist für den Herbst geplant.