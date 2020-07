Derzeit 312 Corona-Infizierte in Rheinland-Pfalz

Mainz In Rheinland-Pfalz sind derzeit 312 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Sozialministerium in Mainz am Sonntag (Stand 10.10 Uhr) mit. Angaben über die Veränderungen zum Vortag gab es dabei nicht.

