2. Bundesliga Derby in Elversberg: FCK will zurück in Erfolgsspur

Beim torlosen Unentschieden zuletzt in Regensburg hatte es viel Kritik vor allem wegen der fehlenden Effektivität trotz Dominanz gegeben. Dies sei auch völlig in Ordnung gewesen. „Ich weiß, dass das hier ein Prozess ist, der begleitet werden muss“, sagte Anfang. Der letzte Sieg gelang den Pfälzern am 24. August. Danach folgten zwei Niederlagen und zuletzt zwei Remis. In der Tabelle liegt der FCK mit neun Punkten auf dem elften Rang. Die SVE liegt punktgleich auf dem neunten Platz.