Der Wald braucht 2020 vor allem Regen

Mainz Der kranke Wald braucht dringend Wasser - und zwar jede Menge. Starkregen und Schneebruch wären allerdings schlecht für die schwer angeschlagenen Bäume - und gut für den Borkenkäfer.

Die Trockenheit und der Borkenkäfer setzen dem geschädigten Wald in Rheinland-Pfalz nach zwei extremen Jahren auch 2020 zu. „Noch nie war der Befall durch Borkenkäfer so hoch wie in den vergangenen beiden Jahren“, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Mainz. Mehr als drei Millionen Fichten seien 2018 und 2019 infolge des Borkenkäferbefalls gestorben. Die Situation für die Nadelbäume werde voraussichtlich auch 2020 sehr kritisch bleiben.