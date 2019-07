Der steinige Weg vor Gericht: Gehwege als Stolperfallen

Mainz Es braucht nicht viel - eine lockere Bodenplatte oder eine kleine Kante im Boden - und schon kommt man aus dem Tritt. Immer wieder stolpern Fußgänger auf Gehwegen in Rheinland-Pfalz und verletzen sich.

Der typische Verlauf: Ein Bürger stürzt, verletzt sich und wirft der jeweiligen Stadt vor, sie sei ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen. Dann kann eine Klage auf Schmerzensgeld oder die Zahlung der ärztlichen Behandlungskosten folgen. Manche Betroffene wollen auch Sachschäden wie zerrissene Kleidung ersetzt bekommen. In Mainz beispielsweise geschah das seit 2016 zweimal, jeweils ohne Erfolg für die Kläger. In beiden Fällen habe das Mainzer Landgericht die Klagen abgewiesen, teilte die Stadt mit. „Folglich ist in beiden Fällen kein Schadenersatz gezahlt worden.“