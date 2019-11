Rhein-Main-Verkehrsbund : Mit zwei Klicks zum Bahnticket

Frankfurt/Main Der Rhein-Main-Verkehrsverbund testet eine App, die Bahnfahren für Kunden einfacher machen soll.

„Das macht den Fahrkartenkauf noch komfortabler und den RMV in Sachen digitales Ticketing zu einem der Vorreiter in Deutschland“, sagte Geschäftsführer Knut Ringat bei der Präsentation des Systems „RMVsmart-In/Out“ in Frankfurt. Der Pilotversuch ist ein weiterer Test innerhalb des 2016 gestarteten Projekts „RMVsmart“ und soll zunächst bis Ende März 2021 laufen. Der RMV erhofft sich dabei Erkenntnisse über die neue Technik und will außerdem herausfinden, ob seine Kunden das System grundsätzlich akzeptieren. Da Pendler und Reisende die gewünschte Verbindung nicht mehr vorher eingeben müssen, überwacht das System ihre Bewegungen und erkennt den Standort. In einem zweiten Schritt will der RMV dann sogar das Auschecken aus dem Zug abschaffen und dem Smartphone überlassen. Da die hinterlegten Kundendaten und die ermittelten Fahrten den Angaben zufolge erst später zusammengeführt würden, sei der Datenschutz „zu jeder Zeit gewährleistet“, teilte das Unternehmen mit.