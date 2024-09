Papstreise „Der Papst ist da!“ - Ein historischer Tag für Luxemburg

Rund 5000 Menschen waren laut Polizei bis mittags gekommen, um den hohen Besuch in dem kleinen Land zu begleiten. Viele harrten schon am Morgen am großherzoglichen Palast im Regen aus. Wie Agnes Maas aus Mettlach-Weiten im Saarland. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so nahe herankommen würde“, sagte sie. Sie war eigens mit sechs Freundinnen angereist, um bei dem Tagesbesuch von Franziskus in Luxemburg dabei zu sein.