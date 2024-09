„First Lady des Rebensafts“ Der Kampf um die Krone der Deutschen Weinkönigin beginnt

Der Wettstreit um das Amt der 76. Deutschen Weinkönigin beginnt am Samstag (16.00 Uhr) im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße. Zur Vorentscheidung treten zwölf junge Frauen an, die bereits Weinkönigin eines deutschen Anbaugebiets sind oder waren. Der rund 70-köpfigen Jury müssen sie unter anderem Fragen rund um den Wein und den Umgang damit beantworten.