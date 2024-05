Festspiele „Der Diplomat“: Probenstart für Nibelungen-Festspiele

Die 2002 gegründeten Festspiele zeigen in diesem Jahr (12. bis 28. Juli) vor dem historischen Kaiserdom das Stück „Der Diplomat“. Im Mittelpunkt steht die Sagenfigur Dietrich von Bern. Der Friedensbote will einen blutigen Krieg verhindern, den eigentlich keiner will - und der dennoch unvermeidbar scheint.