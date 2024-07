Kulturspektakel „Der Diplomat“: Nibelungen-Festspiele über Krieg und Frieden

Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner will ihn. So könnte es in Abwandlung eines populären Zitats der Friedensbewegung groß über dem Stück „Der Diplomat“ stehen, das am Freitag (12.7.) feierlich Premiere feiert - zur Eröffnung der diesjährigen Nibelungen-Festspiele in Worms. Inmitten realer geopolitischer Krisen etwa in der Ukraine und im Nahen Osten geht es um die Frage, wie sich ein blutiger Krieg verhindern lässt, den keiner möchte - der aber trotzdem unabwendbar scheint.