Der Ärger mit den Misteln

Saarbrücken/Merzig Der Druide Miraculix braut bei „Asterix und Obelix“ daraus seinen Zaubertrank, in der Weihnachtszeit schmücken sie als Glücksbringer die Haustüren. Für Obstbaumbesitzer sind Misteln jedoch alles andere als erfreulich.

Auch bei dem Baum- und Gartenfachwart Manfred Rappold werden zu Weihnachten Mistelzweige aufgehängt - weil sie Paaren, die sich darunter küssen, Glück bringen sollen. „Das ist aber auch das einzig Positive an ihnen“, meint der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Löstertal (Landkreis Merzig-Wadern). Tatsächlich handle es sich bei diesen strauchartigen Pflanzen um Halbschmarotzer, die sich überwiegend in Apfelbäumen ansiedeln und dort großen Schaden anrichten. Denn mit ihren Saugwurzeln dringt die Mistel in die Leitungsbahnen der Bäume ein und entzieht ihnen Wasser und Nährsalze.