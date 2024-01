Gesellschaft Der älteste Rheinland-Pfälzer ist 114 Jahre alt

Die steigende Zahl der Alters- und Ehejubilare spiegle auch den demografischen Wandel, heißt es in der Mitteilung. So habe es 1956 nur drei Menschen über 100 und 147 Ehepaare gegeben, die schon mindestens 60 Jahre verheiratet waren. 20 Jahre später (1976) seien es 36 solcher Geburtstagskinder und 184 Jubelpaare gewesen. 2001 waren dann bereits 330 Menschen in Rheinland-Pfalz über 100 Jahre alt und 1143 Ehepaare seit mehr als 60 Jahren verheiratet.