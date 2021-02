Corona-Pandemie in Lothringen : Droht dem Département Moselle wegen der Mutanten ein neuer Lockdown?

Corona-Pandemie in Lothringen

Metz hat sich in der letzten Woche zu Corona-Hotspot entwickelt. Foto: Gisselbrecht/Stadt Metz Foto: Stadt Metz/Philippe GISSELBRECHT

Gesundheitsminister Olivier Véran kommt heute nach Metz zur Krisensitzung. Verschiedene Szenarien liegen auf dem Tisch.

Während die Infektionszahlen in der Region Grand Est langsam aber kontinuerlich sinken, bleibt das Département Moselle mit Grenze zum Saarland eine Ausnahme. Während der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage) in Grand Est nur knapp 200 überschreitet, liegt er laut der regionalen Gesundheitsbehörde ARS im Département Moselle bei 284. Dort steigen seit über eine Woche die Zahlen, ohne dass es zu besonderen Clusters kommt. Der vermutete Grund hinter dem hohen Inzidenzwert ist die Verbreitung der Corona-Mutationen aus England, Brasilien und Südafrika, die sich noch schneller verbreiten als die ursprüngliche Form des Virus. Laut ARS sind diese Varianten verantwortlich für rund 23 Prozent der neuen Infektionen in der Region Grand Est. Allein im Département Moselle wurden 300 Infektionen festgestellt, die auf die Virusmutationen zurückzuführen sind, wie Gesundheitsministrer Olivier Véran bei einer Pressekonferenz mitteilte. „Dafür haben wir keine Erklärung“, sagte er. Véran hat sich für heute nach Metz angekündigt, um mit Lokalpolitikern und Vertreter der ARS über neue Maßnahmen zu beraten. Mehrere Szenarien liegen auf dem Tisch.