Bauernproteste Demos laufen: Auffahrten gesperrt, Konvois unterwegs

In der Landeshauptstadt Mainz ist laut Polizei geplant, dass ein Großteil der Landmaschinen zum Messegelände im Stadtteil Hechtsheim begleitet wird, ein kleinerer Teil Richtung Regierungsviertel. Auch in Bad Kreuznach habe es am Morgen ein „erhebliches Aufkommen“ an Traktoren gegeben, sagte der Polizeisprecher in Mainz weiter. Die Rheinbrücke zwischen Hessen und Worms wurde am Morgen immer wieder in beide Richtungen blockiert, diese Aktion sollte bis ungefähr neun Uhr dauern.