Protest : Demonstration in Trier gegen iranische Regierung

Trier Rund 100 Menschen haben laut Polizei am Sonntag in Trier gegen das Herrschaftssystem und die systematische Diskriminierung von Frauen im Iran demonstriert. Sie kamen in der Fußgängerzone nahe der römischen Porta Nigra zusammen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die von einem in Trier lebenden Iraner angemeldete Kundgebung verlief vorerst friedlich und ohne Zwischenfälle. Fahnen, Plakate, Flyer und Megafone seien angemeldet worden, ergänzte der Sprecher. Auch in anderen deutschen Städten war es am Wochenende zu solchen Demonstrationen gekommen.

Auslöser ist der Tod der 22 Jahre alten Iranerin Mahsa Amini. Sie war von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen worden. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar. Bekannt ist, dass sie zunächst ins Koma fiel und am 16. September in einem Krankenhaus starb. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Die Polizei weist die Vorwürfe zurück.

