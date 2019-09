Demonstration in Mainz für die Stärkung der Geburtshilfe

Eine Hebamme untersucht im Rahmen der Vorsorge eine Schwangere (gestellte Szene). Foto: Julian Stratenschulte.

Mainz In ganz Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen Jahren viele Geburtshilfestationen dicht gemacht. Mehrere Verbände kritisieren, dadurch sei die Gesundheitsversorgung von Frauen und Kindern gerade in ländlichen Regionen gefährdet.

Sie fordern ein Umdenken und rufen deshalb am Mittwoch (11.00 Uhr) zu einer Demonstration in Mainz auf.

Die Demonstranten wollen am Hauptbahnhof starten und durch die Innenstadt zum zentralen Gutenbergplatz ziehen. Zur dortigen Abschlusskundgebung wird Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) erwartet. Die Demonstration ist eine gemeinsame Aktion der Landfrauen Rheinland-Pfalz, der Elterninitiative Mother Hood und des Hebammenlandesverbandes Rheinland-Pfalz.