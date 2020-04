Demonstration in Mainz aufgelöst

Auf den Westen von Polizei-Beamten steht die Aufschrift „Polizei“. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild.

Mainz Polizei und Ordnungsamt haben in Mainz eine Demonstration zum Thema Grundrechte und Infektionsschutz mit rund 20 Menschen aufgelöst. Die Versammlung am Samstagnachmittag sei nicht angemeldet gewesen, die Teilnehmer hätten darüber hinaus gegen die Corona-Auflagen verstoßen, erklärte ein Sprecher der Stadt am Sonntag.

