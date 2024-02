Marburg Demokratiezentrum: Rechtsextreme Einstellungen nehmen zu

„Allerdings zeigen Einstellungsstudien, dass rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung zugenommen haben“, so Dürr weiter. Forschende sprächen sogar von einer Trendumkehr: Lange Zeit sei die Zustimmung in der jungen Bevölkerung niedrig gewesen und am höchsten in älteren Generationen. „Das verschiebt sich aktuell und mag ein Grund sein, warum sich solche Fälle in Schulen und Ausbildungseinrichtungen häufen.“