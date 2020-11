Demokratie-Tag in Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Der diesjährige Demokratie-Tag in Rheinland-Pfalz nimmt die Verbreitung von Lügen und Hassbotschaften in den Blick. Die von einem Bündnis organisierte, dreitägige Veranstaltung beginnt am heutigen Mittwoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei sollen Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene die Gelegenheit bekommen, sich gegen Hass, Hetze und Fremdenfeindlichkeit zu engagieren und die Demokratie im Land mitzugestalten.