Dehoga wirbt verstärkt um Mitglieder

Bad Kreuznach Mit einer Neuaufstellung im Marketing will der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Rheinland-Pfalz neue Mitglieder gewinnen. „Da ist noch Luft nach oben“, sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von 13 000 Betrieben gehören dem Verband rund 4500 an. Damit gebe es nur in den Landesverbänden Hamburg, Bremen und Baden-Württemberg einen höheren Organisationsgrad.

Mit neuen Auftritten beim Mitgliedermagazin - aus dem „Gastgewerbe Report“ wird das Magazin „Gastgeber“ - und im Internet will der Verband den Nutzwert für die Mitglieder stärker herausstellen - etwa in Form von Einkaufsvorteilen, in der Aus- und Weiterbildung sowie mit Beratungsleistungen. Die erste Ausgabe des neuen Magazins werde an alle Betriebe der Branche in Rheinland-Pfalz verteilt, sagte Haumann im Anschluss an Gremiensitzungen des Verbands.