Dehoga rechnet wieder mit Firmen-Weihnachtsfeiern

Bad Kreuznach/Mainz Corona verhinderte im vergangenen Jahr Weihnachtsfeiern von Firmen. Das Gastgewerbe ist zuversichtlich, dass sich das in der bevorstehenden Vorweihnachtszeit nicht wiederholt. Allerdings bleiben Unsicherheiten.

Nach dem coronabedingten Lockdown in der vorigen Adventszeit hofft das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr wieder auf Einnahmen durch Weihnachtsfeiern. „Das Gute bei Weihnachtsfeiern ist: Der Personenkreis steht fest“, sagte der Präsident Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, der Deutschen Presse-Agentur. „Deswegen denke ich, Präsenz wird durchaus machbar sein.“