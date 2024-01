Gastgewerbe Dehoga: Preiserhöhungen und Insolvenzen in Gastronomie

Dehoga-Präsident Gereon Haumann rechnet wegen der höheren Steuern bei Restaurantbesuchen mit einem deutlichen Preisanstieg für Gäste in Rheinland-Pfalz. Die Betriebe müssten nicht nur die höhere Mehrwertsteuer, sondern auch die gestiegenen Energiepreise und Personalkosten verkraften, sagte der Landespräsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Jeder einzelne Gastgeber müsse zwar seine Kosten und Erträge für seinen Betrieb selber kalkulieren. Er gehe aber davon aus, dass für Restaurantbesuche künftig bis zu 10 bis 15 Prozent tiefer in die Tasche gegriffen werden müsse.