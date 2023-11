Urteil Dehoga kritisiert Erhöhung der Mehrwertsteuer in Gastronomie

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Rheinland-Pfalz kritisiert die geplante Rückkehr zum höheren Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie. Nach Worten von Dehoga-Landespräsident Gereon Haumann ist es ein fataler Irrweg, als Medizin gegen das jüngste Urteil des höchsten deutschen Gerichts „nun das Gastgewerbe dafür zur Rechenschaft zu ziehen und bluten zu lassen! Es wird allein in Rheinland-Pfalz zu 750 bis 1000 Betriebsschließungen, deutschlandweit zu rund 12.000, kommen.“ Haumann ergänzte in der Nacht auf Freitag, „Preise müssen erhöht werden, Umsätze werden sinken“. Am Ende werde es zu „enormen Verlusten an Arbeitsplätzen“ kommen.