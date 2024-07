Fußball-Europameisterschaft Dehoga: Fußball-EM hat sich auf Branche positiv ausgewirkt

Haumann zufolge haben etwa zehn Prozent der gastgewerblichen Betriebe in Rheinland-Pfalz direkt von dem Turnier profitiert. „Das waren zum Beispiel anlassbezogene Übernachtungen, etwa in Mainz ist die Hotellerie sehr zufrieden.“ Die Landeshauptstadt liege nahe am EM-Spielort Frankfurt, aber auch nicht weit von den Spielorten Köln und Stuttgart entfernt. „Zudem war in Mainz die slowakische Mannschaft untergebracht, das haben Fans genutzt, um nahe am Team zu sein.“