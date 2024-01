Gastgewerbe Dehoga für einfachere Rückgaberegeln für Einwegverpackungen

„Wenn die Mehrweg-Angebotspflicht dauerhaft Erfolg haben soll, dann muss die Rückgabe so einfach sein wie bei der Rückgabe eines leeren Sprudelkastens“, mahnte Haumann. „Den kann ich überall zurückgeben. Und so muss das auch beim Mehrweggeschirr sein.“ Es gebe jedoch zu viele verschiedene Anbieter an zu wenigen Stellen.