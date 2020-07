Dehoga-Empfehlung: Mehrwertsteuersenkung nicht weitergeben

Der gesenkte Mehrwertsteuersatz auf einem Kassenzettel. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bad Kreuznach Wegen der anhaltend schwierigen Situation vieler Betriebe im Gastgewerbe empfiehlt der Branchenverband Dehoga in Rheinland-Pfalz, die Mehrwertsteuersenkung nicht an Gäste weiterzureichen. Das Geld werde schlicht benötigt, um zu überleben, sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann am Freitag.

Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Das Gastgewerbe sei unter den in der Corona-Krise am schwersten getroffenen Branchen die größte. Nach wie vor seien Betriebe geschlossen, andere hätten Umsatzausfälle wegen der Abstandsregelungen oder müssten höhere Kosten wegen Hygieneauflagen stemmen.