Dehoga-Chef: Entschädigung für Gastgewerbe in Corona-Krise

Bad Kreuznach Weil Gaststätten in der Corona-Krise weiter dicht bleiben müssen und Hotels keine Touristen beherbergen dürfen, fordert der Gaststätten- und Hotelverband Dehoga in Rheinland-Pfalz eine finanzielle Unterstützung für die Branche.

„Die Bundes- und Landesregierung verlangen zum Wohle der Gesundheit der Menschen in Rheinland-Pfalz und Deutschland von unserer Branche ein großes Opfer ab“, sagte Präsident Gereon Haumann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die Hotel- und Gaststättenbranche in Rheinland-Pfalz ist bereit, dieses Opfer zu bringen, kann es aus eigenen finanziellen Kräfte jedoch nicht stemmen.“