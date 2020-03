Dehoga begrüßt Schließung von Hotels und Gaststätten

Bad Kreuznach Der Verbandspräsident Haumann ruft die Landesregierung zu einer flächendeckenden Schließung auf. Mit „menschenorientierten Dienstleistungen“ sei das Infektionsrisiko in der Gastronomie besonders hoch.

Mit der Schließung von Hotels und Gaststätten in der Pfalz sind die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Rheinland-Pfalz am Freitag weiter verschärft worden. Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Rheinland-Pfalz (Dehoga), Gereon Haumann, begrüßte die Beschlüsse von Landkreisen und Städten im Süden von Rheinland-Pfalz und forderte eine landesweite Schließung.