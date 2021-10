Dehoga: Ahrtal muss touristische Topregion werden

Weitgehend zerstört präsentiert sich der Ortskern von Rech im Ahrtal drei Monate nach der Flutkatastrophe vom Juli. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Bad Neuenahr-Ahrweiler Das flutgeschädigte Ahrtal mit Hunderten beschädigten oder zerstörten Hotels und Gaststätten soll nach Ansicht ihres Verbandes eine touristische Topregion werden. „An der Ahr muss die beste Touristendestination in Rheinland-Pfalz geschaffen werden“, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in dem Bundesland, Gereon Haumann, am Montag in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In dem berühmten Rotweingebiet gehe es um einen innovativen Aufbau von Hotels und Gaststätten mit erneuerbaren Energien und moderner Digitaltechnik. Mit Blick auch auf die Lage vieler Touristikbetriebe direkt an der malerischen Ahr forderte Haumann für die Zukunft den „weltbesten Hochwasserschutz“. Hierzu beizutragen sei die „verdammte Pflicht“ des Staates, ergänzte der Verbandspräsident in einem teilzerstörten Vier-Sterne-Hotel an dem Fluss.

Nach Angaben des Verbandes Ahrtal-Tourismus waren von den rund 600 touristischen Betrieben in dem engen Flusstal 75 bis 80 Prozent von der Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli betroffen. Viele sind inzwischen entkernt worden und gleichen teils einem Rohbau. 134 Menschen waren bei der Sturzflut getötet, Hunderte verletzt und Tausende Gebäude zerstört oder beschädigt worden.