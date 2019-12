Defekter Akku löst Explosion in St. Ingbert aus

St. Ingbert Nach einer Explosion im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses im saarländischen St. Ingbert ist die Ursache geklärt. Das Feuer ist durch einen defekten Akku ausgelöst worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Durch die Hitze sei eine in dem Kellerraum gelagerte Gaskartusche explodiert. Die Flammen breiteten sich demnach über einen Versorgungsschacht in die anderen Stockwerke aus. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht.

Die Explosion hatte sich am Montag ereignet. In dem mehrstöckigen Haus sind den Angaben zufolge Labore und Wohnungen untergebracht. Die Bewohner und Beschäftigten hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist nun unbewohnbar. Der Schaden liegt laut Polizei im hohen sechsstelligen Bereich.